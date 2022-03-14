«الأرصاد»: طقس الـ 72 المقبلة مضطرب.. وهذا موعد تحسن الأحوال الجوية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموعد المتوقع لتحسن حالة الطقس، وانتهاء موجة البرودة التي تعم أنحاء الجمهورية، فذكر أن طقس الـ 72 ساعة المقبلة سيكون مضطربا، إذ تشهد عدة مناطق موجة من الأمطار، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية.

مصر تتأثر في الوقت الحالي بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر تتأثر في الوقت الحالي بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، موضحًا في الوقت ذاته أن نهاية موجة البرد ستكون يوم الأربعاء ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، إذ إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس بمعدل من درجتين إلى 4 أو 5 درجات.

درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة نحو 15 درجة مئوية وفي جنوب البلاد ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، خلال الفترة الحالية، فضلًا عن أن نشاط الرياح ما زال مستمرا مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

محافظات الوجه البحري ستشهد أيضًا فرص أمطار خفيفة

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري ستشهد أيضًا فرص أمطار خفيفة، وقد تمتد على القاهرة الكبرى، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وأن تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، وأن تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.