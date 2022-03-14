«الأرصاد» تحذر من طقس الليلة: برودة شديدة ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الليلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الليلة بالقاهرة 8 درجات، وأوضحت الهيئة أن الليلة الماضية سجلت 8 درجات مئوية ونقطة الندى 0 درجة، ما يعني أن الهواء جاف ولا يوجد نسب للرطوبة، ما يزيد على هذا نشاط الرياح الذي أدى إلى إحساس كبير ببرودة الطقس خلال فترات الليل، ووصلت درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 6 درجات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع، وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، أن انخفاض درجات الحرارة متوقع أن يستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك بسبب تأثر مصر في الوقت الحالي بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا.

موعد تحسن الطقس

ومن المتوقع أن تتحسن حالة الطقس، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي من الخميس المقبل بمعدل من درجتين حتى 5 درجات، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة، ويسود طقس دافئ على أن تسجل درجات الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 17 و18 درجة مئوية، وفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سقوط أمطار غدا

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت سقوط أمطار غدًا من خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تتراوح بين 50 لـ60% على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى، العظمى 16 والصغرى 09، وبالوجه البحري تكون درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09، على أن تكون درجة الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية 15 والصغرى 11، وفي جنوب سيناء تكون درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، أما شمال الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09، وجنوب الصعيد متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.