«تموين كفر الشيخ»: تخفيضات معرض أهلا رمضان تصل لـ35%

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، أنه جار حاليًا تنظيم معرض «أهلاً رمضان»، بمنطقة 47 عمارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وسوف يشمل المعرض مستلزمات الأسرة المصرية كافة، وكذلك سوف تباع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لمنع أي احتكار من قبل بعض التجار.

الغرفة التجارية تسعى لتوفير السلع

وأشار «حبيب» في تصريح خاص أن الغرفة التجارية بالإقليم، سوف تتولى توفير السلع الغذائية في معرض «أهلاً رمضان»، هذا العام إلى جانب وزارة التموين، بما يضمن تخفيض أسعار بعض السلع لتصل إلى نحو 35%، وسلع أخرى يصل التخفيض فيها إلى 25%، بما يصب في مصلحة المواطنين في مدن وقرى المحافظة كافة.

شوادر ومجمعات للسلع

وأشار مدير مديرية التموين بالإقليم، إلى أن الغرفة التجارية سوف تنسق أيضًا مع ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ورؤساء المدن والمراكز، بإقامة 14 شادرًا بواقع شادر في كل مجلس مدينة للسلع الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان، بالإضافة، إلى وجود المجمعات الاستهلاكية وعددها 16 مجمعًا استهلاكيًا، موزعة على جميع مدن، ومراكز المحافظة، من بينها 4 مجمعات استهلاكية كبرى، بمدينة كفر الشيخ، وذلك تسهيلًا على المستهلكين حال شرائهم السلع الغذائية.

سلع ولحوم وأسماك مخفضة

وأكد «حبيب»، أن معارض «أهلاً رمضان»، سوف تعرض لحوم أبقار وجاموس، بأسعار مخفضة، وكذلك عرض أسماك، مثل البلطي والبوري، وأنواع مختلفة من الأسماك، وذلك لتسهيل حركة البيع والشراء، على المواطنين من المترددين على المعرض.