«الغرف التجارية»: طرح سلع في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية باتحاد الغرف التجارية تعمل علي مدار الساعة بالإضافة الي غرف عمليات للمتابعة و التحليل بالغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من التوافر الكمي و الجغرافي لكافة السلع بالأسواق مؤكدا علي وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة في توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة علي أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار .

وأضاف العربي أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومي بكافة المجهودات و المعلومات المتوافرة مع لجنة ادارة الأزمات بمجلس الوزراء ، لمواجهة أي أسباب تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية بما يؤثر على توافر السلع بالأسواق ، والمتابعة الآنية للحركة التجارية ، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة وعلى النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم وتضاعف معدلات التضخم العالمية تأثرا بالتوترات السياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية الدولية علي روسيا وتوقف حركة الامداد التجارية من أوكرانيا .

وأوضح أنه يتم التنسيق مع كافة سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان ، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة علي أن يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات خلال أيام مشيرا الي أن معارض أهلا رمضان ستطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 20 الي 30 % عن الأسعار الطبيعية , وطالب المستهلك المصري بعدم اللجوء لنمط الشراء بغرض التخزين تفاديا لإحداث ضغط مفاجئ علي حجم المعروض في الاسواق , مؤكدا علي توافر كافة السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية وأن الغرف التجارية بالتعاون مع كافة أطراف سلاسلالإنتاج و التوزيع تعمل علي زيادة المعروض بالأسواق المختلفة ، ولن يكون هناك أي نقص في السلع .

مشيراً إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق .وأشاد العربي بالدور الذي يقوم به رؤساء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية في المتابعة اللحظية لحركة الأسواق بالمحافظات من رصد كافة المتغيرات السعرية أو أي نقص في المعروض من السلع , كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه منافذ البيع التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة بما يحقق توازن في حركة الأسواق .

وأكد العربي أن مستغلي الأزمات ومن يتربحون من أي ظروف اقتصادية طارئة لتحقيق أرباح شخصية علي حساب الأمن والسلام المجتمعي لا يستحقون صفة التاجر , مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يقتضي بخفض هامش الربح و العمل علي رفع حجم المبيعات لتحقيق أرباح مقبولة لا تأتي علي حساب المستهلك مشددا علي رفض الغرف التجارية لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بتوافر السلع بالأسواق للضغط علي المستهلك والاقتصاد القومي لتحقيق مكاسب شخصية .

وأضاف أن الغرف التجارية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني للمجتمع و أن التاجر هو نفسه مستهلكا للسلع التي لا يتاجر فيها مشددا علي أن المستهلك هو الحلقة الأهم في العملية التجارية واحجام المستهلك عن التعامل مع من يتلاعبون في الأسعار هو أحد أهم وسائل ضبط آليات عمل الاقتصاد الحر .