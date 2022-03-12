انطلاق معارض «أهلا رمضان» في دمياط 15 مارس.. وتحذيرات للمحتكرين

وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، والمخابز لمنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع والالتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز، والتصدى لأي محاولات احتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق معرض «أهلا رمضان» في15 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال ترأسها اجتماعاً بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية ومباحث التموين وعدد من التجار أصحاب مبادرة «معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال».

منع الممارسات الاحتكارية

واستهلت «عوض» الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التى تبذلها الدولة للتصدى لأي ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، وذلك فى ظل الأزمة الراهنة وتداعياتها السلبية على مختلف دول العالم.

انطلاق معرض «أهلاً رمضان» 15 مارس

ووجهت بضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض «أهلاً رمضان» اعتبارًا من 15مارس الجارى، مشيرة إلى ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، مشددة أيضاً على اتباع كافة الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود التجار أصحاب مبادرة «معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال»، وذلك لتحقيق التعاون من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، كما رحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض «أهلا رمضان».

وناشدت محافظ دمياط المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بتلك المنظومة من خلال الاتصال على الأرقام المُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات فى هذا الخصوص.