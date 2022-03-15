منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالقليوبية

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تنفيذ معارض أهلا رمضان لمواجهة ارتفاع الأسعار، وإتاحة كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضه ومُلائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم، والاتفاق على إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة سكرتير عام محافظه القليوبية، والدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفه التجارية بالقليوبية، والعقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين وعربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور وليد الفرماوي، وكيل مديرية الشباب لقطاع الرياضة ومديري الشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني ومكتب المبادرات الشبابية.

تنسيق مع التجار

وأكد «الهجان» أن المحافظة مستعدة تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية و«الهايبر ماركت» لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين، للتصدي لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

تفاصيل المعارض والأسواق

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تحديد عدد من الأماكن تصلح كمناف، بالإضافة إلى معارض أهلًا رمضان والتي ستقدم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

المحافظ يشيد بتعاون كبار تجار الجملة

وأشاد المحافظ بتعاون كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق، مؤكدًا وضع خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نهاية الاجتماع، أوضح محافظ القليوبية أنه أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض «أهلاً رمضان» وتوفير الأراضي والمنافذ اللازمة لكبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية التي ستحددها مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية.