محافظ القليوبية يتابع الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة في بنها

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، حيث انطلقت المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة التي استمرت حتى 10 مارس الجاري، فيما تنفذ حاليا المرحلة الثانية حتى نهاية الأسبوع الجاري في 6 إدارات هي «بنها وشبين القناطر، وكفر شكر وشبرا شرق، والقناطر الخيرية وقها».

وسائل تنظيم الأسرة

وأكد محافظ القليوبية، أن الحملة تستهدف الكشف عن أمراض النساء وتقديم العلاج ومتابعة الحوامل، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة لتصل خدماتها للمناطق النائية والمحرومة، وذلك نظراً للكثافة السكانية وزيادة معدلات المواليد، وطبقاً لاهتمامات الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان قطاع تنظيم الأسرة، وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

وأشار المحافظ إلى أنّ تنفيذ الحملة القومية التنشيطية بالمجان في 5 إدارات صحية «طوخ و قليوب وشبرا غرب و العبور و الخانكة»، وبلغ إجمالي عدد المنتفعات بخدمات الحملة 24525 سيدة وإجمالي عدد المنتفعات بخدمات الصحة الإنجابية 17345 وإجمالي عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 15699 سيدة.

ندوات توعية بمراكز الشباب

فيما قال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن المرحلة الأولي من حملة «حقك تنظمي»، قدمت خلالها الخدمة لعدد 24525 منتفعة في عدد 5 إدارات صحية حتي الآن، مشيراً إلى أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، إضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، هذا بجانب ندوات توعوية وتثقيفية تعقد بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وأضاف أنّ الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً للمواطنين وجميع السيدات المستهدفة من أجل خفض النمو السكاني وتوفير حياة أسرية أفضل وتعليم مناسب لأفراد الأسرة، مشيرًا إلى أنّ هناك عيادات طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة أطباء وأخصائيين مدربين ، وممرضات ورائدات ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع تأكيد الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.