«عبدالسلام» إسكافي منذ عصر الملك فاروق: زبايني من الأعيان (فيديو)

داخل محله الصغير، بمحافظة كفر الشيخ ومع دقات في الساعة التاسعة صباحًا يجلس «الأسطي عبدالسلام الملط»، ليبدأ مباشرة عمله في إصلاح الأحذية حتى العاشرة مساءً، دون أن يهزمه العمر المتقدم الذي بلغ منه 70 عامًا.

فنون المهنة

يروي، «الأسطي عبدالسلام»، لـ«الوطن»، أنه تعلم المهنة من والده الراحل، ووالده تعلمها من جده، لتتوارث المهنة من جيل إلى آخر على مدار 200 سنة في هذه العائلة الصغيرة، واستمرت حتى الآن.

لم يهزمه العمر

وأشار إلى أنه بالرغم من تخطية 70 عامًا، فإن عمله كـ«إسكافي»، يمده بالأمل، والقوة، والعزيمة، نحو غد أفضل.

من عصر المليم وحتى الآن

ومع أنه عاصر عملات «النقلة»، و«المليم»، والخمس قروش، و«البريزة» حتى عملات يومنا هذا في مصر، إلا أنه عمل بتلك المهنة منذ أن كان تصنيع الأحذية بقالب الخشب، وكذلك التفصيل يدويًا، لافتًا إلى أنه يحمل معها ذكريات كثيرة لا تُنسى.

«زبايني من الأعيان»

يتابع «الأسطى عبدالسلام»: كان أول محل صغير لي في كفر الشيخ، وله «شنة ورنة»، ويأتي لي الباشوات، والأعيان، من كل أنحاء المحافظة، وقراها يركبون الحمير، والأحصنة، ويأتون لإصلاح أحذيتهم في عصر الزمن الجميل.

رؤيته للملك فاروق

ويضيف: ذات يوم على «المزلقان الوسطاني» في غرب مدينة كفر الشيخ فوجئ بوجود الملك فاروق أمامه، وهو يسير على الأقدام، فهو يعمل في مهنته منذ عصر الملك فاروق.