ساندرا بولوك تعلن اعتزالها الفن مؤقتا: أرغب في تلبية احتياجات عائلتي

أعلنت النجمة الأمريكية ساندرا بولوك اعتزالها الفن خلال الفترة الحالية، كونها بحاجة إلى الابتعاد عن الشاشات قليلا، قائلة إنها لا تعرف كم ستكون المدة، إذ إنها تريد أن تكون في المكان الذي يجعلها أكثر سعادة، وهو المنزل برفقة طفليها وعائلتها، وذلك وفقا لتصريحاتها لموقع «ET» الفني.

وكشفت ساندرا بولوك أنها تخطط لقضاء فترة بعيدة عن التمثيل برفقة طفليها لويس البالغ من العمر 12 عامًا، وليلي 10 أعوام: «أنا آخذ وظيفتي على محمل الجد عندما أكون في العمل، ولكني أريد فقط أن أكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع أطفالي وعائلتي، هذا هو المكان الذي سأكون فيه لبعض الوقت أرغب في تلبية كل احتياجاتهم».

«The Lost City» آخر أعمال ساندرا بولوك السينمائية حتى إشعار آخر

وتحدثت ساندرا بلوك عن فيلم «The Lost City»، الذي يعتبر آخر أعمالها السينمائية قبل توقفها عن العمل لفترة: «الفيلم كوميدي وسلس للغاية، لم يكن علينا القيام بأي تغيرات مثل التأثيرات المرئية، كان ذلك مثاليًا».

الفيلم مقرر طرحه في دور العرض السينمائي، في 25 مارس الجاري، من إخراج آرون وآدم ني، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود، من بينهم ساندرا بلوك، وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف وبراد بيت، وعرض الفيلم للمرة الأولى، في 12 مارس في مهرجان «ساوث باي ساوثويست».

تدور أحداث فيلم «The Lost City» في إطار كوميدي رومانسي حول كاتبة في منتصف العمر تدعى «لوريتا سيج» تكتب روايات مغامرات رومانسية تدور حول بطل خيالي يُدعى «داش» وتخوض رحلة للترويج لروايتها الأحدث مع «الموديل» الذي ظهر على غلاف الرواية ويدعى «آلان كابريسون»، ولكن يتم اختطاف «لوريتا» من قبل ملياردير غريب الأطوار الذي يعتقد أن المدينة المفقودة في كتابها حقيقية وأنها تعرف مكانها؛ وبالرغم أن «آلان» لا يمتلك مهارات البقاء على قيد الحياة يذهب لإنقاذها.

إلغاء عرض «The Lost City» في روسيا

بدأ تصوير الفيلم في مايو 2021، وتم تصويره في جمهورية الدومينيكان، بما في ذلك سامانا، وسانتو دومينجو، وكازا دي كامبو، ومقاطعة مونتي بلاتا، اختتم التصوير في 16 أغسطس 2021، ولكن تم إلغاء عرضه بروسيا، في 1 مارس الجاري، بسبب حربها ضد أوكرانيا.