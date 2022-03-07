نجوم هوليوود ينتقدون تهميش 8 فئات في «أوسكار»: لا توجد أسباب مقنعة

انتقدت المخرجة المرشحة لجائزة أوسكار جين كامبيون، قرار القائمين على حفل جوائز أوسكار في نسختها الـ94، بعدم الإعلان عن 8 فئات من الجوائز خلال الحفل المباشر، ليتم تسجيلها مسبقا وعرضها على الشاشة خلال البث المباشر بهدف الحفاظ على جاذبية الحفل بالنسبة للجمهور، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب لدى المرشحين في تلك الفئات.

وقالت جين كامبيون، إن فئة تصميم الإنتاج تعتبر إحدى الفئات التي لن يتم الإعلان عن الفائز بها مباشرة في الحفل، «أريد التعبير بشكل خاص عن مدى أهمية مصممي الإنتاج في إنتاج أي فيلم جيد، لا أعرف ما هي أسبابهم، ومن الصعب على أي مخرج أن يفهم هذا القرار»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جين كامبيون تنتقد قرار أوسكار: لا أفهم أسبابهم

وأضافت: «تصميم الإنتاج يجب أن يدرج في الجزء الرئيسي من الجوائز، لأن المصمم هو من أوائل الأشخاص الذين ينضمون إلى فريق العمل، كل العمل الذي يقوم به المصممين أمر حيوي للغاية، يجب أن نقدره بشدة».

جييرمو ديل تورو غاضب من قرار الأوسكار

ولم تكن جين كامبيون هي المخرجة الوحيدة الذي انتقدت القرار، حيث سبقها المخرج الأمريكي جييرمو ديل تورو الذي أعلن عدم رضاءه عن الشكل الجديد لحفل توزيع الجوائز الذي يأتي في توقيت سيئ للغاية خاصة بعد الصعوبات التي واجهها العاملين في السينما آخر عامين.

وقال ديل تورو، أثناء استلام جائزة إنجاز صناعة الأفلام من جمعية نقاد هوليوود: «نحن نصنع الأفلام معا، والأشخاص الذين شاركوا في الفيلم فعلوا ذلك مخاطرين بكل شيء في ظروف الوباء، يجب أن أقول إذا كان أي عام هو العام للتفكير في الأمر، فهذا ليس العام الذي لا نسمع فيه أسماءهم على الهواء مباشرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار».

وأضاف مخرج فيلم «Nightmare Alley»، قائلا: «لا ينبغي أن نفعل ذلك هذا العام؛ لا ينبغي أن نفعل ذلك أبدًا، ويجب أن نقول هذا عام 2021 كان عامًا رائعًا للأفلام».

تغيرات جديدة في حفل توزيع جوائز النسخة 94

وكشفت أكاديمة فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار» عن تغيير جديدة في النسخة الـ 94 من حفل توزيع الجوائز، وتتضمن عدم إذاعة أسماء الفائزين في 8 فئات على الهواء، ولكن يتم تسجيل حصولهم على الجوائز قبل بداية الحفل بساعة، وإذاعتها في مقطع فيديو ضمن البث المباشر للحفل، ولكن سابقا كان يتم الإعلان عن جميع الفائزين في حفل مباشرة.وتتذمن الفئات الـ 8: أفضل تصميم إنتاج، مونتاج، مكياج وتصفيف شعر، موسيقى أصلية، صوت، وثائقي قصير، رسوم متحركة قصير، وحركة قصيرة.