ساندرا بولوك تقوم بدور مؤلفة في أحدث أفلامها

تستعد ساندرا بولوك لإنتاج وبطولة فيلم الحركة الرومانسي "The Lost City of D".

تدور قصة الفيلم حول مؤلفة رومانسية تكتشف أن مدينة خيالية كتبت عنها من قبل، موجودة بالحقيقية، مما دفعها للشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على المدينة، بحسب موقع Variety.

يتولى إخراج الفيلم كل من آدم وآرون ني، بينما كتبت دانا فوكس نص العمل، وتشارك ساندرا في إنتاج الفيلم من خلال شركتها Fortis Films.

يتطلع الاستوديو إلى ريان رينولدز ليكون شريكًا محتملاً في العمل، لكن لا توجد صفقة مؤكدة.

يذكر أن تعاون بولوك ورينولدز تعاونا سابقًا في الفيلم الكوميدي الرومانسي الذي صدرعام 2009 "The Proposal"، الذي أنتجه بولوك أيضًا.

ساندرا بولوك ولدت 26 يوليو 1964 في أمريكا، وخلال مشوارها الفني شاركت في أكثر من 50 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وحصدت ساندرا بولوك جائزة أوسكار مرة، عن فيلم The Blind side، في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي عام 2010. الفيلم من إخراج جون لي هانكوك ومأخوذ من كتاب لـ مايكل لويس.

وترشحت لعدد كبير من الجوائز خلال مسيرتها، بينها 5 ترشيحات جولدن جلوب حصدت منها واحدة، بالإضافة لترشيح بافتا.

وآخر فيلم شاركت فيه "ساندرا" كان Bird Box، من إخراج سوزان بيير، وعرض لأول مرة 21 ديسمبر عام 2018.

ومن أشهر أفلامها Gravity، وشارك في بطولته جورج كلوني، ومن إخراج ألفونسو كوارون، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار، حصد منها 7، وترشحت عنه "ساندرا" للجائزة.

ومن أفلامها أيضا The Net بمشاركة جيريمي نورثام، دينيس ميلر، وإخراج أروين وينكلر، وتأليف كل من جون براناتو ومايكل فيريس.

يحكي الفيلم عن وقوع مبرمجة كمبيوتر في مؤامرة، مما يعرض حياتها وحياة من حولها لخطر كبير.

وفيلم The Lake House، والذي عرض لأول مرة عام 2010، من إخراج أليخاندرو أجريستي، ويشارك كيانو ريفيز في بطولته.