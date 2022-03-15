علي جمعة: تيارات مفسدة تريد إباحة الشذوذ لهدم استقرار المجتمعات

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن تحديث منظومة الفتوى الإلكترونية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يؤدى دورا هاما في مجال الفتوى الإلكترونية، محذرا في الوقت نفسه من أن هناك تيارات وصفها بـ«المفسدة»، تريد إباحة الشذوذ وهدم المجتمعات.

الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع

وأكد «جمعة» خلال الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم، أن مفهوم التنمية المستدامة يعني أن هناك خطة معينة يجب أن نسير عليها، من أجل نمو المجتمع، كما أنها تعنى عدم الوقوف عند نقطة محددة وإنما هي أمر مستمر تكون له دلالات في شتى المجالات والتي تعمل في النهاية على نمو الإنسان وتقديمه على أي شيء آخر.

وأضاف «جمعة»، خلال كلمته في الملتقي الفقهي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المقام تحت عنوان «الخطاب الديني ودوره في التنمية المستدامة»، أنّ الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ولذلك فإن على الفتوى أن تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة وتسعى لحل المشاكل التي قد تطرأ عليها.

وأوضح قائلًا: «مسألة تجديد الفتوى تأتي بعد دراسة مستفيضة للتراث الإسلامي حتى لا يكون تبديدًا لأن التراث يعد كنزًا من فقه العلماء، والفتوى تقوم على ثلاثة أركان وهي إدراك النص سواء كان مقدسًا كالكتاب والسنة أو اجتهادياً مثل آراء العلماء إدراكًا صحيحًا».

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن التعامل مع النصوص الشرعية له قواعد معينة في الأخذ منها والاستدلال بها في المسائل المختلفة، ما يتطلب دراسة عميقة للنصوص، كما أنه يجب على المفتي إدراك الواقع بشكل جيد وهو يشمل عناصر أربعة ومنها عالم الأشخاص والأشياء.

وشدد «جمعة» على التعامل مع الواقع المتغير، خاصة مع وجود محاولات غير مسبوقة لهدم منظومة استقرار المجتمعات في مجالات الحياة المختلفة مع وجود تيارات مفسدة تريد أن تفك الإجماع البشري حول القضايا المجتمعية المختلفة مثل إباحة الشذوذ وغيرها من القيم الدخيلة على البشرية.

خصائص الفتوى الإلكترونية

وأشار علي جمعة إلى أنه من خصائص الفتوى الإلكترونية أنها لا تلتزم بمنهج شرعي محدد وإنما تعتمد على مبدأ الفقه الوسيع أو الاختيار الفقهي الذي لا بد أن تكون له ضوابط وأهداف معينة حتى لا يكون هناك انفلات في عملية الفتوى والذي سبق له مجموعة من علماء الأمة في عصور سابقة كالإمام محمد عبده في مصر وغيره من الدول المختلفة.

ولفت إلى ضرورة العمل على إعادة أهمية القراءة لدى المجتمع وعلماء الدين، من أجل النهوض بفكر الأفراد، موضحا أنه على منتسبي الأزهر أن يقولوا في صلاتهم «الحمد لله الذي جعلنا ننتسب إلي الأزهر»، لأن فيه علوم وكنوز مخفية.