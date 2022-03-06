علي جمعة: ملك اليسار يكتب السيئات بعد 6 ساعات.. «بيتأخر عشان تتوب»

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن ملك اليسار يكتب السيئات بعد 6 ساعات من ارتكاب الشخص للسيئة، بحسب حديث صحيح، «بيتأخر عشان أتوب فإذا تبت ميكتبش المعصية، ودا من كرم ربنا علينا».

شعبان من الأشهر الفضيلة

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ملك اليمين يكتب الحسنات فورا، متابعا: «ما بيصدق الشخص يعمل عمل خير ويكتبه».

ولفت أنه في يومي الإثنين والخميس يتم تثبيت الأعمال، بينما في شهر شعبان يتم تثبيت أعمال العام بأكمله «تقفيل ميزانيتهم مع ربنا»، وتقويم كل عمل صالح فعله الشخص ومدى الإثم الذي ارتكبه.

وأشار إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»، وتلى قوله تعالى:"يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ».

الصوم ملف سري بين العبد وربه

وأفاد «جمعة»، إلى أن شهر شعبان من الأشهر الفضيلة والذي يقع بين شهر حرم وهو ورجب وشهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وعليه فهو متميز وعلينا أن نجعله مقدمة وتهيئة لرمضان ونقيم فيه كافة أنواع العبادة وبخاصة الصيام.

وأكد «جمعة»، على أن الصوم ملف يعد سرا بين العبد وربه ونظراً للثواب العظيم المترتب على العبادات خلال شهر شعبان علينا أن نكثر من الصوم فيه، متابعا: «سر شعبان أنه تمهيد لرمضان».

وشدد مفتى الجمهورية السابق، أن الله عز وجل رحيم بعباده ولذلك يفتح باب رحمته ومغفرته لعباده ويدعوهم دائماً للتوبة، وتابع: «رب العالمين واسع الرحمة وكريم ولا يضر بمعصية العباد، أذية المعصية تعود على العبد ولا يضار بها الله عز وجل.. ويقبل تكرار التوبة».