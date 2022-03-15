«متحدث الصحة»: ندرس فرض ضوابط على الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تدرس حاليًا ملف الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

ولفت إلى أن تحليل الفحص الطبي للزواج من الملفات الهامة وتسعي الوزارة إلى تشديد مجموعة من الضوابط والإجراءات لمنع تزوير شهادة الفحص الطبي للمقلبين على الزواج بشكل جدي.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج مهم جدا لحماية الأطفال.

تحليل الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الفحص الطبي قبل الزواج يضم تحاليل لغير الأقارب وتحاليل للأقارب لضمان زواج صحي وسليم، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية التي تؤثر على العائلة حال إنجاب أي أطفال يعانون من عيوب خلقية.

تزوير تحليل الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وأكد «عبدالغفار»، أن هناك مجموعة من الإجراءات يجري دراستها من خلال الجهات المعنية بملف الفحص الطبي قبل الزواج، لوضع ضوابط صارمة لمنع تزوير شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج الذي يحدث من قبل بعض المواطنين: «تزوير الشهادة ظلم للطفل في المقام الأول»، مشيرا إلى مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التي تستمر في فحص السيدات بعد الزواج ومتابعة حالتهن الصحية وتهدف المبادرة الى الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة «الإيدز» ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، استمرار عمل كافة المبادرات الرئاسية المتعلقة بالمرأة والطفل وطلاب المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعلنت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على المنحنى الوبائي للأمراض المعدية فى مصر.