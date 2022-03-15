تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ 296 ألف سيدة في شهر فبراير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 296 ألفا و53 منتفعة، في شهر فبراير الماضي، من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

481 عيادة لتنظيم الأسرة

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 56 ألفا و18 منتفعة من خلال 129 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذهم بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت عدة حملات تنشيطية، قدمت من خلالها خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لـ 240 ألفا و35 منتفعة، بمحافظات: أسوان، قنا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الوادي الجديد، جنوب سيناء.

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وأضاف «عبد الغفار»، أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقا لاحتياجاتهم، لافتا إلى فتح عيادة أهلية جديدة بعزبة الهجانة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 481 عيادة، بواقع 416 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

صرف 2 مليون وسيلة منع حمل

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ مليون و858 ألفا و515 زيارة، بينهم 204 آلاف و141 منتفعة جديدة، وتم صرف 2 مليون و341 ألفا و274 وسيلة بمختلف أنواعها.

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وتابع «عباس» أنه تم تنفيذ مليون و458 ألفا و768 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، إذ تم من خلالهن تقديم 79 ألفا و514 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تحويل 756 ألفا و241 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت إلى أنه تم عقد 22 ألفا و435 ندوة بنوادي المرأة، لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات، ما يساعد على تمكينها اقتصاديا، إذ تم تدريب 18 ألفا و699 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو، التي تنتجها المنتفعات بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصة قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.