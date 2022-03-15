رجال بوتين المخلصين .. أحدهم مُرشح لخلافته وآخر يحظى بشعبية جماهيرية

من الصعب والنادر أيضاً أن نتنبأ أو نحدد المقربين لشخص يتسم بالذكاء والدهاء الشديدين، فهو دائما ما يسعى لكي لا يكون هناك أحد مُفضل لديه، حتى لا يتم استخدامه كورقة ضغط يستغلها أعدائه ضده يومًا ما، خاصة وإن كان رئيس دولة من أكبر وأعظم دول العالم، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من الصعب على أحد التنبؤ بخطواته أو قراراته أو حتى أصدقائه المفضلين.

وزير الدفاع سيرجي شويجو

على الرغم من صعوبة التوقعات، إلا أننا يمكننا أن نلاحظ أن هناك بعض من يفضلهم الرئيس الروسي ويستخدمهم في تحقيق أهم وأكبر مخططاته، إلا أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو صاحب الـ66 عامًا، يأتي دائما على قائمة هؤلاء المقربين من بوتين، وفقاً لما نشره موقع «نيوز ري»، الإخباري.

وبحسب الموقع الروسي، فوالد شويجو، كان نائب لرئيس الحكومة في جمهورية توفا السوفيتية، وهو ما دعم لديه الخلفية السياسية والرغبة في إعادة تكوين الاتحاد السوفيتي من جديد على الرغم من افتقاره للخلفية العسكرية، إلا أنه يتشارك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحلم ذاته، كما أن شويجو كان المسؤول الرئيسي في العمليات العسكرية الساعية لضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

ويعد شويجو، ولي العهد الدائم، فهو من القلائل الذين يحظون بمكانة فريدة في السلطة الأولى، ليس فقط في عهد بوتين، بل كان ذات نفوذ كبير أيضا خلال حكم بوريس يلتسين.

رئيس أركان الجيوش فاليري جيراسيموف

ويرى بوتين، أن وزير الدفاع شويجو ورئيس أركان الجيوش فاليري جيراسيموف، هما مهندسا الحملة الناجحة لضم شبه جزيرة القرم، لذلك فهما دائمًا في مقدمة المشهد السياسي، حيث يعتبران الأكثر وفاءا للرئيس الروسي، وأكثر من يعملان على إظهار قوته ومساندته في قراراته دائما، خاصة عندما قرر وضع قوته النووية في حالة تأهب في فبراير الماضي، وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن جراسيموف صاحب الـ66 عامًا، يعد الأسطورة العسكرية في روسيا، ويرجع ذلك لخبراته السابقة خلال خدمته في العديد من الفرق المدرعة للجيش الأحمر بمختلف أراضي الاتحاد السوفيتي المنحل.

واتبع جراسيموف نهجا مختلفا وخاصا به في الحروب، مما جعل الغرب يطلق عليه لقب مخترع «الحرب الهجينة»، الروسية والتي تعتمد على دمج الأسلحة التقليدية والوسائل غير العسكرية في الحروب ، ما يؤهل جنوده للتحضير في الميدان العسكري، وهو غير المألوف عن أنظمة الحرب المعروفة المختلفة، إلا أنه نال على إعجاب الجميع في روسيا سواء المعارضين أو المؤيدين للكرملين بسبب سياساته العادلة في التعامل مع الأمور، وفقًا لتصريحات الصحفية الشهيرة الراحلة آنا بوليتكوفسكايا الناقدة الشرسة للنظام الروسي.

نيكولاي باتروشيف

كما يعد أمين مجلس الأمن الروسي «باتروشيف»، البالغ من العمر 70 عاما، أحد المقربين الرئيس بوتين على المدى الطويل، منذ فترة عمله في الاستخبارات الروسية في السبعينات خلال حقبة الاتحاد، وفقا لوكالة الأنباء «روسيا سيجودنيا».

وبهذا تنغلق دائرة المقربين من الرئيس الروسي، إلا أن هناك بعض الموالين له ولكنهم لا يؤثرون في دائرة اتخاذ القرار، لكنهم يشكلون الخطوة التالية دائما، أي المنفذين للقرارات، مثل مدير دائرة الأمن الفيدرالية «السكندر بورتنيكوف»، 70 عاما، مدير جهاز المخابرات الخارجية «سيرجي ناريشين»، 67 عاما، وزير الخارجية «سيرجي لافروف»، 71 عاما، رئيس مجلس الاتحاد «فالنتينا ماتفينكو»، 72 عاما، مدير الحرس الوطني «فيكتور زولوتوف»، 68 عاما، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية «دينيس بوشلين»، 42 عامًا، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية.