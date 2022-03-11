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عاجل.. وزير الدفاع الروسي: 16 ألف من الشرق الأوسط يريدون القتال معنا

كتب:

محمد حسن عامر
10:53 ص | الجمعة 11 مارس 2022
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في تصريح خطير، إن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى منطقة دونباس للمشاركة في القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية.

وهذه التصريحات، التي نقلتها قناة «روسيا اليوم»، يبدو أنها موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كتبت القناة الروسية أيضا أن وزير الدفاع الروسي يؤكد لبوتين على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق الخطة.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي لتكشف حجم ما وصلت إليه معركة المقاتلين الأجانب، خصوصا بعد أن أعلن رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي عن إقامة فيلق دولي للمقاتلين الراغبين بالقتال ضد القوات الروسية.

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