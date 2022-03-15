عاجل.. نقابة المهن التمثيلية تعلن وفاة الفنان أحمد فوزي

توفي صباح اليوم الفنان أحمد فوزي، بعد أن قدم مايقرب أكثر من 100 عمل تنوع ما بين المسلسلات والأفلام خلال مشواره الفني.

وأكد منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، خبر الوفاة، مشيراً إلى أنّ الدفن سيكون في مقابر الأسرة بالبساتين.

معلومات عن الفنان الراحل أحمد فوزي

أحمد فوزى، بدأ نشاطه الفنى فى منتصف الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة متعددة فى أفلام وسهرات ومسلسلات التليفزيون ومنها «لا إله إلا الله ١٩٨٥ و رأفت الهجان ١٩٨٧ ».

بالاضافة إلى دوره في مسلسلات «ضمير أبله حكمت ، هارون الرشيد ، فرح ليلى».