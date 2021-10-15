أحمد السقا ينعى فوزي فهمي: أستاذي وتعلمت منه الكثير

نعى الفنان أحمد السقا، الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مشيرا إلى أن الراحل كان أستاذه وتعلم منه الكثير.

وقال السقا في ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي المقام حالياً بأحد الفنادق، إنه علم خبر الوفاة خلال الندوة، وتأثر به كثيراً.

أحمد السقا: كنت بشتغل بقلبي قبل فريق الأمان

وقال أحمد السقا، إنه في بداية عمله في الأكشن كان يعمل بقلبه فقط وأنه لن يخضع لأي مساعدين ولكنه بعد إصابته أكثر من مرة تعاقد مع خبير أجنبي يدعى أندرو ماكينزي، على إعداد فريق أمان مصري خلال 3 سنوات، معربا عن فخره بالعمل مع فريق أمان مصري على أعلى مستوى.

معلومات عن الراحل الدكتور فوزي فهمي

وكان الراحل الدكتور فوزي فهمي شغل العديد من المناصب، منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

وأشرف فوزي على تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية التي كان لها بالغ الأثر على وعي وثقافة المصريين، أهمها ترجمة 100 كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب وغيرها.