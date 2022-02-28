منير مكرم لـ«الوطن»: باسم رحمي «دُفن».. وأبلغونا بخبر الوفاة متأخر

أكد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أن المخرج باسم رحمي، نجل المخرج محمود رحمي، ومخرج مسلسل «بوجي وطمطم»، جرى دفن جثمانه، مشيرا إلى أنهم أبلغوهم بخبر الوفاة بعد الدفن.

وقال منير مكرم في تصريحات لـ«الوطن»، إن باسم رحمي جرى دفنه، وتم إبلاغ النقابة عقب دفنه، وأنهم يجهلون خبر وفاته، مضيفا: «ربنا يرحمه».

معاناة باسم رحمي مع المرض

وكان الفنان مصطفى درويش، كشف عن معاناة الراحل باسم رحمي من المرض، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر صورة وعلق عليها: «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي، ومشاكل في القلب، وحالته صعبة جدا، وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره، ولا حد بيسأل عليه».

وتحرك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، معلنا استجابة النقابة لمشكلة المخرج باسم رحمي، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

من هو باسم رحمي؟

يذكر أن المخرج باسم رحمي، أخرج مسلسل «بوجي وطمطم»، من إنتاج عام 2009، بطولة إيمي سمير غانم، ومحمد شاهين، ومروة عبدالمنعم، وتفاعل الجمهور حينها مع المسلسل، وظل يتابعه الأطفال.

ولد باسم رحمي عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة، وتخرج منها بدرجة امتياز، وما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة، لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري، وهو ابن المخرج الكبير، الذي توفى عام 2001، وهو مخرج ومصمم عرائس.