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السيسي يوجّه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

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محمد أبوعمرة
01:52 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

ووجّه الرئيس السيسي الحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه، وأن تتولى مباحث التموين التأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي، والإعلان عنه في أقرب وقت، وأن تنسق القوات المسلحة مع وزارة التموين، وصندوق تحيا مصر، بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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