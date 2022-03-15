هل أطاحت أغنية شعبان عبد الرحيم بعمرو موسى من منصبه؟.. مدير مكتبه يوضح

تصريح مثير للجدل أصبح حديث رواد السوشيال ميديا، جاء على لسان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، يفيد بأن الأغنية الشهيرة للفنان شعبان عبد الرحيم «بكره إسرائيل»، والتي لاقت رواجًا شعبيًا وقت إصدارها، كانت سببًا في الإطاحة بوزير الخارجية المصري والأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى، وهي الأنباء التي رد عليها مدير مكتب «موسى» حينها.

الأغنية لاقت رواجًا واسعًا عالميًا

قال أحمد كامل مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، إن الأغنية لاقت حينها رواجًا واسعًا والجميع أحبها، حتى في الأوساط الدبلوماسية ذاتها.

وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفاصيل الأغنية مذكورة كاملة في كتاب عمرو موسى «كتابية»، والذي تحدث فيه عن الأغنية وصداها في الوطن العربي، كما أجاب باستفاضة عن تلك الواقعة التي رددها البعض حينها، وقالوا إنها كانت سببا في الإطاحة به.

عمرو موسى: الأغنية كانت تمثل نبضًا شعبيًا

وذكر الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، في كتابه، أن الأغنية الشهيرة كانت تمثل نبضًا شعبيًا يعكس قدرًا من الرضا العام، مضيفًا: «ربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث انتهت عندها مرحلة كونه وزيرا للخارجية».

وانتشرت أغنية المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم التي صدرت قبل 22 عامًا، في العالم أجمع، وأغضبت حينها إسرائيل التي لقبته بالفنان الأكثر عنصرية، وفقا لصحيفة «هارتس» الإسرائيلية.

تصريحات حمد بن جاسم المثيرة للجدل

يذكر أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، قال إن الأغنية الشهيرة للمطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبدالرحيم «بكره إسرائيل»، هي السبب في الإطاحة بوزير الخارجية المصري السابق عمرو موسى من منصبه وتوليه أمانة جامعة الدول العربية.

تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق، لتليفزيون جريدة القبس الكويتية، أثارت حالة كبيرة من الجدل بين المتابعين من الوطن العربي، الذين أبدوا انزعاجهم من تلك الكلمات، معتبرين إياها مجرد محاولة معتادة من بن جاسم لإثارة الجدل كعادته، فيما رأوا أيضا أن تكون مجرد أغنية سبب في إقالة دبلوماسي من منصبه.