نجل شعبان عبدالرحيم في ذكرى ميلاد سمير غانم: «كانوا زي الاخوات»

تحل اليوم السبت 15 يناير، ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، الذي ارتبط اسمه بالفوازير من خلال شخصية «فطوطة»، والعديد من الأعمال المتميزة مثل مسرحية «دو ري مي فاصوليا»، التي شهدت عددا من المواقف الطريفة جمعته بالمغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

وقال عدوية شعبان عبدالرحيم، لـ«الوطن»، إن علاقة الثنائي كانت وطيدة وقوية، علاقة أخ بأخيه الكبير، «أبويا كان بيحب عمي سمير حب مش طبيعي، وكان بيعتبره زي أبوه أو أخوه الكبير»، مضيفًا أنه فتح عينيه على الدنيا فوجد نفسه في كواليس مسرحية «دو ري مي فاصوليا» في الأردن: «المسرحية دي أنا يعتبر كنت متربي فيها».

مزاح دائم بين سمير غانم وشعبان عبدالرحيم

وتحدث نجل شعبان عبدالرحيم، عن مزاح الثنائي الراحل: «أبويا وعمي سمير مكنوش بيبطلوا هزار سوا، كان سمير غانم يقعد يلعب معايا ويجري ورايا في الكواليس هو وعمي طلعت زكريا، وكان على طول يقول لأبويا إنت الفاكهة بتاعة مهنة الغنا».

متابعة سمير غانم لأسرة شعبان عبدالرحيم بعد وفاته

وأكد «عدوية» أنه كان دائمًا يحرص على أن يسأل ويطمئن على الحالة الصحية للفنان الراحل سمير غانم: «كنت علطول بسأل عليه، عشان ده من ريحة أبويا الله يرحمه»، موضحًا أن سمير غانم، كان دائمًا يطمئن عليه وعلى أحوال أسرة شعبان عبدالرحيم بعد وفاته: «كان بيرن علينا عشان يتطمن علينا، بس مكنش بيقدر يجيي يزورنا عشان كان تعبان شوية الله يرحمه، إحنا بالنسبة لنا سمير غانم زي عمنا أخو أبونا».

الفنان الراحل سمير غانم

ولد سمير غانم بمحافظة أسيوط، والتحق بكلية الشرطة، ولكن بسبب بعض المشكلات الصحية التي حدثت له، ترك الكلية ودرس بكلية الزراعية، ثم توجه للتمثيل وفن المسرح من خلال مشاركته ضمن «ثلاثي أضواء المسرح» مع الضيف أحمد وجورج سيدهم، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 160 فيلمًا والعديد من المسرحيات والمسلسلات بمختلف أنواعها التلفزيونية أو الإذاعية، بجانب عشرات الفوازير.