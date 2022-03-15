والد حارس الأهلي المتوفي: «زياد ميعرفش بنات.. ومقالش إنه عايز يخطب»

كشف إيهاب إبراهيم، والد زياد حارس مرمى النادي الأهلي المتوفى، حقيقة انتحار نجله بعد رفض أسرته ارتباطه بإحدى الفتيات، مؤكدا أن كل ما أثير عن هذا الأمر مجرد اجتهادات، متابعا: «كله عاوز يطلع يتكلم على حساب ابني وخلاص، رغم أن مفيش القصة دي خالص، ابني قبل الوفاة بيوم كان جاي من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وكانت المباراة في الإسكندرية، وقالي أنا زعلان يا بابا عشان دخل فيا جول في الدقائق الأخيرة، قولتله متزعلش يا ابني أي حد بيدخل فيه أجوال».

الفتيات يطاردن حارس الأهلي

وأضاف «إبراهيم»، خلال تصريحات تليفزيونية: «ابني كان بينكسف من خياله، ملهوش اختلاط بحد، وميعرفش بنات، ارتباط إيه، ده عنده 17 سنة، ولا هو خاطب ولا طلب مني أخطب له، كنت بلاقي فيه كمية بنات بتطارده على الواتس والفيس وتليفونات ومش بيعرف يكلم عمره أي بنت، الكلام ده الناس شكلته بشكل غريب، مرة زياد كان بيتكلم في التليفون قولتله بتكلم بنت ولا إيه بضحك، فهزر وقالي أنا بتاع الكلام ده».

وتابع والد زياد حارس مرمى النادي الأهلي المتوفي: «كل واحد حاول يجتهد ويطلع كلام من دماغه، والنيابة سألتني عن الواقعة دي، ورديت عليهم بنفس التفاصيل اللي ذكرتها دي، فيه بنات كتير بتطارده وبتقرب منه لأنه حارس الأهلي ومحترم، بس رفضي لارتباطه ده حاجة سمعتها زيي زيكم، زياد هو الحاجة الحلوة اللي كانت في حياتي»، موضحًا في الوقت ذاته أنه ليس هناك تأكيد أن نجله قام بالانتحار، فقد يكون سقط بسبب اختلال توازنه، مضيفا: «كان دايما يطلع في البلكونة ويعمل تمارين ويغير هدومه، ممكن يكون اختلال توازن».

مجلس إدارة الأهلي يقدم العزاء في وفاة حارسه

وواصل: «أنا مكنتش موجود في البيت اللحظة دي، لأني كنت في الشغل وبنزل الشغل من الساعة 5 ونصف الفجر، وجميع المسؤولين في الأهلي كلموني وقدموا لي العزاء وكانوا معايا هنا في البيت، خالد بيبو وجميع قطاع الناشئين بالكامل، محدش سابني لحد ما خلصنا ودفنا، ولحد الآن فيه ناس معايا منهم»، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يكون دخول مرماه هدف هو سبب الانتحار، موضحا: «هو حساس آه، بس مش أي حد هيدخل فيه جول ينتحر يعني».