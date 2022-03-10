من هو زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني الجديد؟.. صاحب أبحاث مهمة

عين رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، الخميس، وزيرًا للإعلام اللبناني، خلفًا للوزير السابق الإعلامي الشهير جورج قرداحي، الذي استقال بعد أزمة كبيرة نشبت بسببه بين لبنان ودول الخليج، إذ أصدر مرسومًا رقم 8919، بتعيين زياد مكاري في المنصب.. وهو ما أثار تساؤلات عن من هو زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني الجديد؟

من هو زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني الجديد

هو زياد تيودور المكاري، من مواليد زغرتا بلبنان، عام 1968، بدأ مسيرته الدراسية في مدرسة الأخوة المسيحيين (الفرير)، ثم في مدرسة سيدة الجمهور، إلى أن حصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة باريس بيلفيل للهندسة المعمارية – في الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط، وتخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، وكان يعمل قبل توليه المنصب أستاذًا متفرغًا في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، أما من الناحية الشخصية فهو متزوج ولديه 3 أولاد.

مؤسس لإحدى الشركات الرائدة في الهندسة

وفي محاولة للإجابة أكثر على سؤال من هو زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني الجديد، الذي خلف جورج قرداحي، تجدر الإشارة إلى أنه هو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة ARCA – Architecture & Design، الرائدة في الهندسة المعمارية والتصميم، والتي نفذت مشاريع عدة في لبنان، وقطر، والمغرب، وسوريا، والعراق، ونيجريا وموزمبيق.

زياد مكاري لديه العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لمنظمة اليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري، وذلك حسبما ذكر تقرير لموقع إذاعة صوت بيروت إنترناشونال.

مستشار إعمار المباني المهدمة في انفجار مرفأ بيروت

عمل وزير الإعلام اللبناني الجديد قبيل قرار تعيينه في المنصب يعمل مستشارًا للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة، والمتضررة من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس 2020، ولديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية ويعمل دائمًا على تجديد وإعادة تاهيل المنازل القديمة في لبنان.