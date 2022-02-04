استجابة لـ«الوطن».. الشرطة تبدأ البحث عن «زياد» المتغيب من 75 يوما

استجابت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ لما نشرته «الوطن»، بشأن قصة الطفل «زياد» المتغيب من 75 يوماً، وجرى استدعاء الأسرة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لتحرير محضر؛ لتبدأ رحلة البحث عن الطفل الذي خرج للعمل في مخبز عيش يوم 22 نوفمبر الماضي، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وقالت لمياء رجب، والدة الطفل خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها بحثت عنه في محافظات مصر من إسكندرية للقاهرة للبحيرة للغربية وفي مدينة دسوق وفي القرى المجاورة لهم ولم يجدوه، وأكدت أن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، استدعاهم وسألهم عن قصة غياب طفلهم زياد ليجري البحث عنه.

الأم باكية: «لفينا الدينا ونفسي أحضن ابني»

وبدموع لم تنقطع، أكدت والدة الطفل أن نجلها لديه «عجلة»، وكان يذهب بها إلى مقر عمله بفرن العيش لكنه في هذا اليوم لم يعد، مشيرة إلى أنهم ذهبوا للكثير من المشايخ محاولين البحث عنه: «لفينا الدنيا كلها، وروحنا لشيوخ كتير عشان نشوف ابننا راح فين، لكن خدوا مننا فلوس على الفاضي، أنا نفسي أشوف ابني حي أو ميت، أحضنه للمرة الأخيرة، كانوا بياخدوا مننا فلوس يولعوا فيها ويرموها في البحر، كل لما حد يقول هو في مكان نروح منلاقيش حاجة».

نفس أشوفه حي أو ميت

وأشارت والدة الطفل «زياد»، إلى أنها لم تتمنى سوى أن يعود نجلها لحضنها؛ فهو ابنها البكر: «بقولك يا زياد لو أنت في أي مكان تعالى احنا بندور عليك وعاوزينك وأبوك مبيدخلش البيت عشان بيدور عليك، تعالى يا ابني أنا مبقفلش البيت على أمل أنك ترجع، نفسي أشوفك حي أو ميت، إن شاء الله تكون كويس».