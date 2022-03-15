خالد الجندي يرد على مروجي مقولة «البيوت غير المسجلة لا تدخلها الملائكة»

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سخرية البعض من بعض الأحاديث النبوية، خاصة بعد قول البعض «البيوت غير المسجلة في الشهر العقاري لا تدخلها الملائكة»، فذكر «الجندي» أن آيات الله عز وجل مبنية على الاحترام والتوقير، كما أن المزاج في آيات الله أو مع الرسول عليه السلام، غير مقبولة على الإطلاق، « ده حتى ممنوع تقدموا كلامكم أو صوتكم على كلام أو صوت النبي.. يجب عند التعامل مع النبي يكون باحترام وتوقير».

من يتطاول على الله أو على رسوله خرج من الملة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الإسلام دين الاحترام والتوقير ولا يسمح فيه بتخطي الحدود، «من يتطاول على الله أو على رسوله كفر وخرج من الملة، فهؤلاء قد كفروا بما أنزل الله، بفعل سخريتهم من كلام النبي»، منوهًا بأن الحكم على الفعل وليس تكفير لذات الأشخاص، فكما نقول بالكفر على من أنكر معلوم من الدين بالضرورة، فهنا نقول أيضا من تهكم وسخر من كلام النبي فهو كافر.

حكم من يسخر من كلام النبي

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه «لو أحد قال نكته على الله عز وجل أو النبي عليه السلام فهو في مصيبة كبيرة إذ يكون قد كفر، والذى يتطاول على أحاديث رسول الله فهو كافر خارج من الملة، في ناس تهكمت على حديث لسيدنا، وقالوا البيت الذى لا يسجل في الشهر العقاري لا تدخله الملائكة، نقول لهم ألف هنا وشفا ما فعلتموه يكفركم»، مستشهدًا بقول الله تعالى «لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ»، أي لا بد من حسن التعامل مع الرسول فهو تاج الأمة.