بعد استخدامه في أوكرانيا.. 10 معلومات عن الصاروخ الروسي المجنح «كاليبر»

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن القوات الروسية أطلقت حتى الآن أكثر من 950 صاروخًا منذ بداية غزو أوكرانيا، وفي صباح يوم 24 فبراير الماضي فوجئ الجيش الأوكراني بضربات صاروخية من خلال صواريخ «كاليبر – إم»، واستهدفت تلك الضربات أهدافا أرضية، ونستعرض هنا 10 معلومات عن صواريخ كاليبر الروسية المجنحة.

يحمل كل أنواع الرؤوس الحربية

- يبلغ طول الصاروخ طوله 8.22 متر وقطره 533 ملم

- يستطيع التحليق على ارتفاع 10 أمتار عند الاقتراب من الهدف و20 مترا خلال طيرانه في مساره

- تم استخدامه من قبل لضرب أهداف في سوريا عام 2015 و2016.

- يحمل كل أنواع الرؤوس الحربية، سواء مضادة للسفن أو الغواصات ويصعب كشف الصاروخ من قبل اجهزة الرادار.

- الحد الأدنى لمدى الإطلاق هو 20 كيلومترا بينما يقدر المدى الأقصى بحوالي 300 كيلومتر.

- صمم الصاروخ مكتبا روسيا شهيرا يدعى «نوفاتور» وكان لديه تصميمات استرشادية من مشروعات في أعوام 1984 و1975 لصاروخ سوفييتي مجنح.

- تم تصميم الصاروخ بنسختين، الأولى يتم إطلاقها من السفن، والثانية من الغواصات.

- سرعة الصاروخ أقل من سرعة الصوت بينما يبلغ المدى العملياتي له حوالي 2000 كيلو متر.

-الجيل الجديد من الصاروخ سوف يبلغ المدى العملياتي له 4500 كيلومتر كما سيتخطى وزنه الطن.

- تم اختبار إطلاق الصاروخ في عام 2004 ودخل الخدمة منذ ذلك الحين مع البحرية الروسية.