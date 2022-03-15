العقوبات الأمريكية على روسيا: دفعة جديدة تشمل مسؤولين والرئيس البيلاروسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، فرض دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا، وحليفتها بيلاروسيا، شملت مسؤولين في روسيا، بالاضافة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تشمل تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه، إدانته للحرب الروسية في أوكرانيا، التي وصفها بالحرب غير المبررة.

العقوبات الأمريكية على روسيا تمتد إلى بيلاروسيا

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وزوجته، واصفة إياه بالفاسد، حسب زعمها.

وفي توضيح لطبيعة الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا وبيلاروسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة، اليوم، على صفحته الرسمية على تويتر: فرضت الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرات الدخول وعقوبات على المسؤولين الروس والبيلاروسيين، والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نحن ندين الحرب الروسية غير المبررة، وسنواصل تعزيز المساءلة، على حد قوله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن فرض حزمة أولى من العقوبات الأمريكية على روسيا، في أعقاب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، التي اعتبرها آنذاك بداية لغزو روسي لأوكرانيا.

وقال بايدن، وقتها، إن العقوبات ستشمل مصرفين روسيين ومسؤولين بارزين روس، بالإضافة إلى فرض إجراءات لقطع أجزاء من الاقتصاد الروسي عن النظام المالي العالمي.

بايدن: روسيا ستدفع ثمنا أكثر فداحة إذا واصلت عدوانها

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أوضح بايدن أنه سيفرض عقوبات شاملة على الديون السيادية الروسية، وحذّر روسيا بأنها ستدفع ثمناً أكثر فداحة إذا واصلت ما وصفه بعدوانها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: لم يعد بإمكان (روسيا) جمع الأموال من الغرب، ولا يمكنها تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوروبية أيضاً.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنكي «في إي بي» (VEB) و«برومسفياز» (Promsvyazbank)، والذي أشار له بايدن بـ«بنك روسيا العسكري».

ولاحقا قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على «نخب» مقربة من الرئيس بوتين، وستزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي.