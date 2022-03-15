روسيا تبلغ مجلس أوروبا بانسحابها رسميا من المنظمة

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) بيوتر تولستوي، أن روسيا سلمت مجلس أوروبا، رسالة من وزير الخارجية سيرجي لافروف، تتضمن إشعارا بالانسحاب من المنظمة.

نائب رئيس الدوما: روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها

أوضح تولستوي، أن روسيا خرجت من مجلس أوروبا بإرادتها الخاصة، مشيرا إلى أن جميع المسؤوليات عن كسر الحوار مع مجلس أوروبا تقع على دول الناتو.

وتابع: تقع المسؤولية الكاملة عن قطع الحوار مع مجلس أوروبا على عاتق دول الناتو، التي ظلت طوال هذا الوقت، تستخدم موضوع حقوق الإنسان، لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والهجوم على دولتنا.

تولستوي: روسيا لن تدفع مساهمتها السنوية لهذه المنظمة

قال بيتر تولستوي، بسبب الضغوط السياسية والعقوبات غير المسبوقة على بلادنا، لا تخطط روسيا لدفع المساهمة السنوية لهذه المنظمة.

واختتم بيوتر تولستوي حديثه قائلاً: أؤكد أن روسيا ستترك مجلس أوروبا بمحض إرادتها، وهذا قرار متوازن ومدروس.