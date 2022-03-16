مطروح: وضع آلية لتعليم اللغة الروسية لطلاب «الضبعة النووية»

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدرسة الضبعة النووية خلال زيارة ميدانية مفاجئة، بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني، وحسن فوزي مسؤول المتابعة بالمديرية، ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية، وتفقد قاعة الطعام بالمدرسة متابعا سير العمل في المطبخ خلال إعداد وجبات الإفطار، والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا، ووجه إدارة المدرسة بوضع آلية حديثة لتعليم اللغة الروسية تبدأ عقب اعتمادها.

البحث العلمي بالمدرسة النووية

وتحدث طلاب مدرسة الضبعة النووية، اليوم، مع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال زيارته للمدرسة، حول جودة الوجبات الغذائية، وبدوره وجه بتغيير أحد أصناف الطعام المقدمة بصنف آخر من خلال متعهد الوجبات المتعاقد مع الوزارة، كما تناقش مع بعض طلاب الفرقة الرابعة الراغبين في تدشين مبادرة بمدارس مطروح لتوعية الطلاب بأهمية البحث العلمي ومعرفة خطواته ومجالاته وكيفية تنفيذ الأبحاث العلمية، مرحباً بتنفيذ المبادرة، لافتا أنها تهدف إلى نشر الوعي بأهمية العلم ودعم الباحثين.

شبكات الاتصالات بمدرسة الضبعة النووية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مسؤولي مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بمراجعة الشبكات والعمل على زيادة سرعة الإنترنت، بعد أن تحدث أحد طلاب المدرسة النووية عن عدم ملائمة سرعة خدمات الإنترنت بالمدرسة لنظام الدراسة، وأوصى بإمداد صالات المذاكرة بالخدمة المناسبة للتسهيل على الطلاب خلال استذكار دروسهم.

مسابقات لطلاب مدرسة الضبعة النووية

ونبه وكيل الوزارة على إدارة مدرسة الضبعة النووية بتسهيل إجراءات سفر خمسة عشر طالبا بالمدرسة النووية الأسبوع المقبل، والذين صعدوا لنهائي مسابقة ICK التي تنظمها كلية الدفاع الجوي لتصميم مشروعات تكنولوجية وأبحاث علمية، خاصة وأنهم اشتركوا فى المسابقة بعدد ثلاثة مشروعات تناول الأول مشروع اختراع غواصة تحت الماء للكشف عن أي أجسام مضادة، والمشروع الثاني يحاكي مفاعل نووي، والثالث ماكينة CNC، مضيفا أن هؤلاء الطلاب سيقومون بعرض التصميمات الجديدة بمقر الكلية في الإسكندرية يومي الثالث والرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

كما كرم طالبين ومعلم التربية الرياضية بالمدرسة، بعد حصولهما على ميدالية فضية وميداليتين برونزية في سباحة 50 و100 متر خلال أولمبياد المحافظات الحدودية في نهائيات النسخة الثالثة منها، والتي أقيمت بملاعب محافظة أسوان منذ أيام.

تجهيز ورش مدرسة الضبعة النووية

والتقى وكيل الوزارة، اتحاد طلاب المدرسة النووية، حيث استمع لبعض مقترحاتهم حول تجهيز الورش التدريبية والمعامل، موجها بتزويد ورشة الإلكترونيات بالأجهزة المساعدة لتفعيل التدريبات العملية.

آلية لتعليم طلاب المدرسة النووية اللغة الروسية

وأكد للطلاب خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية، مؤكدا على أن مصر تعقد على طلاب المدرسة النووية آمالا كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر.

كما وجه وكيل تعليم مطروح التعليم الفني بتنظيم لجان متابعة دورية متواصلة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدرسة النووية يوميا، وكذلك نبه على إدارة الضبعة بسرعة إنهاء إجراءات سلفة خامات الورش التدريبية فورا لضمان وصول الدعم اللوجيستي.