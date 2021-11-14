نتيجة قبول مدرسة الضبعة النووية 2021.. اعرف الأسماء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن أسماء الطلاب الذين نجحوا في الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عاطف سلامة، إن محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب، قدم اليوم التهاني لجميع الطلاب المقبولين في الصف الأول الثانوي بمدرسة الضبعة النووية.

اعتماد نتيجة قبول مدرسة الضبعة النووية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، أن نتيجة قبول مدرسة الضبعة النووية 2021، المرحلة الثانية اعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لافتا إلى أن محافظ مطروح وجَّه لمديرية التربية والتعليم بتكثيف الاستعدادات الفورية في المدرسة لضمان حسن استقبال الطلاب الجدد وتوفير جميع سبل الإقامة المتميزة والإعاشة لهم.

نتيجة قبول مدرسة الضبعة النووية.. خدمات للطلاب

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المحافظ وجَّه بتوفير خدمات لائقة للطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول بمدرسة الضبعة النووية ذات الخمس سنوات دراسة، من أكل وشرب وخدمات فندقية بالمدرسة بمبنى الإقامة الداخلي لهم مع زملائهم من الصفوف الأربعة الأخرى، وحسن استقبالهم مع المتابعة الميدانية المستمرة من «تعليم مطروح» لمسار الدراسة والتدريبات العملية في ذلك الصرح التعليمي الشامخ والذي يلقى اهتماما كبيرا من جميع قطاعات الدولة.

نتيجة قبول مدرسة الضبعة النووية.. اهتمام كبير من الدولة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بمدرسة الضبعة النووية المتميزة مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح على تقديم الدعم الكامل للطلاب الخريجين، وتنمية قدراتهم من خلال برامج تعليمية قوية متخصصة في مجال الطاقة النووية لتخريج دفعات للعمل فنيين في محطة الضبعة النووية، بعد تدريبهم ورفع مستواهم الأكاديمي التعليمي والتدريبي.

وتنشر «الوطن» كشوفات أسماء المقبولين في مدرسة الضبعة النووية.