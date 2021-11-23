كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية: للبنين فقط والدراسة 5 سنوات

أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية كبرى لتطوير منظومة التعليم الفني، سواء بإضافة مناهج جديدة تعتمد على الجدارات أو افتتاح نوعية جديدة من المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، منها «التكنولوجيا التطبيقية، والضبعة النووية بمحافظة مطروح»، وانتظمت الدراسة بالأخيرة للصف الأول للعام الدراسي الدراسي 2022/2021.

ومنحت الوزارة الطلاب الجدد فرصة حتى نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال أوراقهم المطلوبة للتقديم والاستعداد لبدء الدراسة، بالتزامن مع انتظام العملية الدراسية للصفوف الأربعة الأخرى، من الثاني حتى الخامس.

«شوقي»: أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفني يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والربط بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكدا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «الضبعة النووية» تعد أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية:

أبرز المعلومات عن مدرسة الضبعة النووية

- مرسة الضبعة ثانوية فنية تقبل البنين فقط.

- بدأت الدراسة بالمدرسة عام 2017، وجرى قبول دفعة كل عام، أي أن بها الآن 225 طالبا يمثلون 3 دفعات.

- مدة الدراسة بالمدرسة 5 سنوات.

- يحصل خريجي المدرسة على دبلوم فني صناعي نظام 5 سنوات.

- الهدف الأول من المدرسة هو إعداد وتخريج كوادر مؤهلة بشكل عالٍ، للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة، الجاري العمل على إنشائه بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام 2026.

- تقع المدرسة في مدينة الضبعة، أي بعد مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وهي مقامة جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح.

إقامة داخلية بمدرسة الضبعة النووية

- يوجد في المدرسة إقامة داخلية، بمبنى سكني مجهز به مطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية.

- يسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس، والعودة للمدرسة في السبت التالي.

- يبلغ عدد الطلاب المقبولين سنويا 75، منهم 30 من أبناء محافظة مطروح، و45 من باقي محافظات الجمهورية.

- تبلغ قيمة المصروفات الدراسية 3120 جنيها سنويا قابلة للزيادة.

- يمكن لخريج المدرسة الالتحاق كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، أو استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية.