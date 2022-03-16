يوم المرأة المصرية.. الاحتفال بذكرى حميدة خليل أول شهيدة مصرية
كتب:
إلهام زيدان
10:41 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
مشاركة المرأة المصرية في ثورة 1919 - صورة أرشيفية
تحتفل مصر بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام، وهو الذي يوافق ذكر استشهاد أول مصرية ثائرة وهي حميدة خليل، برصاص الاحتلال الإنجليزي، في 16 مارس 1919، عند خروج المرأة المصرية للمشاركة في الثورة والتنديد بالاحتلال.
من هي حميدة خليل؟
- من حي الجمالية بالقاهرة، وهي ثائرة ضمن عدد محدود من النساء اللاتي قررن الخروج لأول مرة لإعلان موقفهن في الحياة المصرية العامة بهذا الشكل المؤثر.
- انضمت إلى الصفوف الأولى للثوار الذين أعلنوا غضبهم ورفضهم وجود الاحتلال الانجليزي في مصر، وذلك أمام مسجد الحسين في ثورة 1919.
- حسب الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة: كانت حميدة خليل مع مطالب عودة سعد زغلول زعيم الأمة من المنفى تحت هتاف «سعد سعد يحيا سعد.. يحيا الهلال مع الصليب»، وذلك ضمن 300 سيدة أخرى قررن المشاركة.
- لم يكن أحد يعرف اسمها، ولكن بعد ساعات قليلة من بداية اليوم سقطت شهيدة أمام منزل سعد زغلول برصاص الاحتلال الإنجليزي، لتسطر بدمائها تاريخا جديدا للمرأة المصرية كأول شهيدة في صفوف الثائرات المصريات.
- منذ استشهادها ويتم الاحتفاء بـ 16 مارس كيوم للمرأة المصرية، وكان استشهادها شرارة لسيدات مصر للمطالبة بحقوقهن، فخرجت النساء للمظاهرات مرة أخرى بعد 4 أيام من الواقعة، وبأعداد أكبر قدرت بـ 1500 سيدة، ليعلن عن وجودهن وحقهن في صنع مستقبل مصر.
- وفي يوم 16 مارس 1923، دعت هدى شعراوي لإنشاء أول اتحاد نسائي، وكان على رأس مطالبه تحقيق المساواة في كافة مناحي الحياة مع الرجل، خاصة حق التعليم الثانوي والجامعي، وإصلاح التشريعات فيما يتعلق بالزواج.
- وفي 16 مارس 1956، حصلت النساء المصريات على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي طالبت بها طويلا ثم تحققت بفضل دستور 1956.