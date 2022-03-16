يوم المرأة المصرية.. الاحتفال بذكرى حميدة خليل أول شهيدة مصرية

تحتفل مصر بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام، وهو الذي يوافق ذكر استشهاد أول مصرية ثائرة وهي حميدة خليل، برصاص الاحتلال الإنجليزي، في 16 مارس 1919، عند خروج المرأة المصرية للمشاركة في الثورة والتنديد بالاحتلال.

من هي حميدة خليل؟