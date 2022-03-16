بالأسماء.. تعيين 10 أساتذة بعدد من كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة عن شهر فبراير، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 10 أساتذة بعدد من الكليات.

نص قرار تعيين المجلس

ونصت القرارات على تعيين ثلاثة من الأساتذة في كلية الطب، وهم الدكتور أحمد محمد خير شبيب بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور محمد عبد الصبور محمد مكي بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتورة داليا جمال الدين مصطفى مرسي بقسم الفسيولوجيا الطبية وعلم وظائف الأعضاء.

منح اللقب العلمى لاثنين بقسم هندسة

وفي كلية الهندسة، وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من الدكتور محمد فتحي محمد فهمي، تخصص المنشآت الخرسانية بقسم الهندسة المدنية، والدكتور بهاء يوسف محمد صالح، تخصص هندسة القوى الميكانيكية بقسم هندسة القوى الميكانيكية.

تعيينات بكلية الزراعة

كما تضمنت القرارات تعيين كل من الدكتور ممدوح عبد الحفيظ السيد عيسى، تخصص خصوبة الأراضي وتغذية النبات بقسم الأراضي والمياه، والدكتور طارق محمد أبو المجد آدم، تخصص الحيوان الزراعي بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة نها عبد العزيز رزق مبروك، تخصص أدب فرنسي بقسم اللغة الفرنسية وآدابها، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ للدكتور عادل معتمد عبدالحميد محمد، تخصص جغرافية البيئة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب.

ووافق المجلس أيضًا على تعيين الدكتور ناصر عثمان محمد عثمان بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق.