تعرف على قسم الهندسة الكيميائية بجامعة المنيا

تعد كلية الهندسة بجامعة المنيا مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة، تتميز بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها، حيث تلتزم بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي، بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي.

وتضم كلية الهندسة بجامعة المنيا 12 قسماً هي: الهندسة الكهربائية، الإنتاج والتصميم، الهندسة الطبية، الهندسة الكيمائية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، هندسة الحاسبات والنظم، هندسة القوي والطاقة، هندسة بترول، هندسة السيارات والجرارات، برنامج الميكاترونكس، برنامج البتروكيمايات.

قسم الهندسة الكيميائية

ويعتبر قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة بجامعة المنيا هو القسم الثالث لأقسام الهندسة الكيميائية فى مصر بعد قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وقسم للهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وتخرجت أولى دفعاته عام 1982، وقد تم إنشاء القسم عام 1977 مدعماً بخبرات التخصص قسمى الإسكندرية والقاهرة ومطوراً بأحدث الأساليب العالمية ففتح آفاقاً جديدة ومجالات حديثة لخريجيه لخدمة الصناعة والبحث العلمي ومواكبه التقدم العلمى السريع.

وكان المنهج الدراسي المعد لطلاب القسم فى بداية نشأته، يغلب عليه الطابع التكنولوجي، بحيث كانت المواد التكنولوجية تشغل حوالى 50 % من مجموع المواد، ثم طورت الدراسة بحيث أصبح التركيز بصفة أساسية على مواد الهندسة الكيميائية الحديثة بمفهومها الشامل، مثل تصميم المصانع واقتصادياتها والتحكم فى العمليات وانتقال الموائع وانتقال الحرارة وانتقال المادة وعمليات الفصل من تقطير وامتزاز وامتصاص والفصل بالأغشية، والنمذجة والمحاكاة وتطبيقات الحاسوب فى عمليات الهندسة الكيميائية وتصميم المفاعلات الكيميائية وهندسه التفاعل والعمليات الموحدة والديناميكا الحرارية.

دور القسم في معالجة تلوث المياه

بالإضافة إلى أقسام هندسة الصناعات الكيماوية والصناعات العضوية وغير العضوية وصناعة الأسمدة وصناعة تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعه الحراريات وصناعه السكر والزيوت والدهون، وغيرها من مواد الهندسة الكيميائية الحديثة التى تدرس وتطبق فى الجامعات والمعاهد العالمية.

كما أن للقسم النصيب الأكبر فى معالجه تلوث المياه ومعالجه التلوث البيئي الذي يعتبرأهم مشاكل العصر.

ويتميز خريج هذا القسم بأن يكون قادراً على المواكبة العالمية من حيث أساسيات الهندسة الكيميائية، والتصميم والأبتكار والقدرة على التكيف مع أى عمل جديد ينسب له ومن أهم مواصفاته العمل الجماعى والقدرة العالية فى الإتصال بالأخرين كتابة وشفاهة وله القدرة على تكملة الدراسات العليا والالتحاق والمنافسة خارج البلاد.