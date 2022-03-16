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مصر للطيران: تذكرتان مجانا لسفر شاب ووالدته للعلاج.. يعاني من مرض نادر

كتب:

أيمن حمزة
01:14 م | الأربعاء 16 مارس 2022
مصر للطيران: تذكرتان مجانا لسفر شاب ووالدته للعلاج.. يعاني من مرض نادر

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبنى علاج حالة الشاب مصطفي وليد الذي يعاني من مرض نادر  بالجهاز الهضمي وعلاجه بالخارج بعد مساهمات وتبرعات من الكثير من المواطنين استقبلت مصر للطيران صباح اليوم الشاب مصطفى وليد ووالدته للسفر على رحلتها رقم MS 985 الى نيويورك لبدء رحلة العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية ..

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران أنه بناء علي تعليمات  الطيار محمد منار وزير الطيران المدني  بتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة للحالة المرضية من منطلق الدور المجتمعي الذي توليه الشركة الوطنية اهتماما كبيرا فقد تم منح الشاب مصطفي وليد ووالدته تذكرتى سفر مجانيتين  إلى نيويورك مساهمة من مصر للطيران في دعم هذه الحالة الإنسانية ..

كما تم إعداد وجبات خاصة على الطائرة تلائم حالته المرضية وتم استقباله من قبل الركب الطائر على متن الطائرة بتورتة  تحمل صورته مما أدخل عليه حالة من البهجة والسعادة كما قام  فريق من العلاقات العامة بمصرللطيران فى مطار القاهرة بإنهاء كافة إجراءات السفر لهما إلى نيويورك 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.