«مصر للطيران» تختتم فعاليات دورة تدريبية بمعايير عالمية لضباط التحميل

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لضباط التحميل من داخل وخارج جمهورية مصر العربية Aircraft loading for load masters، التي استضافتها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في الفترة من 6 حتى 10 مارس الحالي، تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، وذلك فى إطار دعم القدرات الفنية ومواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الطيران المدني على مستوى العالم، والاهتمام بتدريب العنصر البشري لتنمية مهاراتهم بشكل مستمر.

دورة تدريبية بمعايير عالمية

وقال إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنّ الدورة التدريبية جاءت وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية طبقًا لقواعد منظمة الإيكاو الدولية standard as per ICAO من خلال برنامج تدريبي مطور ومعد من قبل إدارة تطوير البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتخطيط وتطوير التدريب بالأكاديمية بأعلى مقاييس الجودة مع الإيكاو.

أهداف الدورة التدريبية

ولفت إلى أنّ الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع الطيران المدني، من خلال تحديث الأساليب المستخدمة نتيجة للتطور السريع في الصناعة، إضافة إلى تزويد المتدربين بمختلف توصيات الإيكاو.

وسلّم رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، شهادات الدورة التدريبية للمتدربين، كما سلّم محمد الوكيل، مدير عام التخطيط وتطوير التدريب، شهادة تقديرية نظرًا لمجهوداته في تطوير الأكاديمية، وما يبذله من جهد وأداء مشرف، كما أعرب المتدربون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل أحد أكبر صروح التدريب في مجال الطيران بأفريقيا والشرق والأوسط.