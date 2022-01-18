السيسي يستجيب للطفلة رودينا وجدها ويوجه بعلاجهما: تعاني من مرض نادر

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للطفلة رودينا التي تبلغ من العمر 6 سنوات، ووجه بعلاجها من المرض النادر الذي يمنعها من القدرة على الحركة، وتسبب في ضعف أعصاب يديها، وتحتاج لـ3 عمليات نقل بلازمة بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه.

الرئيس يوجه بعلاج جد الطفلة

كما وجه الرئيس السيسي، بعلاج جد الطفلة، الذي يعاني من ورم في الوجه وأمراض القلب، وتقديم كل الدعم للأسرة لكي تحيا «حياة كريمة»، ونقلت الطفلة رودينا وجدها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى معهد ناصر؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات لعلاج الطفلة وجدها.

ودفعت وزارة التضامن الاجتماعي، بفريق بحثٍ ميداني لمنزل الأسرة لدراسة الحالة الاجتماعية، وتقديم الدعم المناسب.

والدة رودينا: الرئيس أسعدنا ورسملنا البسمة تاني

وشكرت الطفلة رودينا الرئيس السيسي، استجابته لعلاجها، حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، وأكدت والدة الطفلة أنّ الرئيس السيسي أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة باستجابته لعلاج ابنتها وتقديم الدعم.

وأشارت إلى أنّ استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، فهو أب لكل المصريين، كما عبر جد الطفلة رودينا عن سعادته الكبيرة، مؤكدًا بأنه كان على يقين باستجابة الرئيس بعلاج حفيدته والقضاء على معاناة الأسرة كلها، وتوجه بالدعاء لله بأن ينصر الرئيس السيسي ويسدد خطاه.