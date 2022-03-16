الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى القواعد الجوية (صور)

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لجميع الوحدات من مختلف الأسلحة والتخصصات، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها الدائم لتنفيذ المهام التؤ توكل إليها.

واستمع الفريق أسامة عسكر لشرح تفصيلي، تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية، والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية لرجال القوات الجوية، وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران، وناقش عدد من الطيارين والأطقم الفنية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة.

كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المقاتلة، أظهرت مدى ما يتمتع به رجال القوات الجوية من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها، وأجرى جولة تفقدية تضمنت المرور على اصطفاف عدد من الطائرات من مختلف الطرازات، وكذا عدد من المنشآت الفنية والتخصصية لإعداد وتجهيز وصيانة الطائرات.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال القوات الجوية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، إضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران، لتظل القوات الجوية دائما الذراع القوية للقوات المسلحة، ولديها القدرة على تحقيق مختلف المهام التي تُسند إليها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.