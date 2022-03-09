الرئيس السيسي يكرم مجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة، وذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات احتفالًا بيوم الشهيد.

تكريم أسماء الشهداء أبطال القوات المسلحة

وكرم الرئيس كلا من:

- اسم الشهيد البطل رائد حسين عبدالله أحمد محمد الجزار، وتسلم التكريم أرملته ونجله.

- اسم الشهيد البطل رائد عبدالله محمود المرسي البهنسي، وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل نقيب أحمد عبدالسلام عبدالواحد سلامة، وتسلمت التكريم والدته.

- اسم الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح علي، وتسلمت التكريم والدته.

- اسم الشهيد البطل ملازم أول فادي مدحت فايق زكي وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف أحمد محمد عبدالحميد اللبان وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف أمير طارق إبراهيم محمد وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف عبودة عبدالوهاب محمد القلعي وتسلم التكريم والده.

تكريم خاص للأب المثالي والأم المثالية

وكرم الرئيس أيضا الأب المثالي السيد مصطفى محمد جمعة، والد الشهيد البطل ملازم أول طيار هيثم مصطفى محمد جمعة والأم المثالية السيدة سهير علي عبدالعزيز عبدالله أرملة الشهيد البطل الرقيب محمد نبيل محمد قطب.