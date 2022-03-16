مصرع مسن سقطت عليه شرفة منزل أثناء مروره أسفلها في البحيرة

لقى مسن مصرعه، جراء انهيار شرفة منزل عليه، بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن؛ جراء انهيار شرفة منزل عليه بشارع ناجي حنا في منطقة سيدي شحاتة.

قوات الحماية المدنية تنتقل للمكان

وعلى الفور، توجَّهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض كردون أمني لحماية وسلامة المواطنين.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة أحمد عمر إبراهيم، 85 سنة، أثناء مروره أسفل العقار المذكور انهارت عليه شرفة المنزل، فسقط جثة هامدة في الحال، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قرار إزالة العقار صادر منذ عدة أشهر

وأشار رئيس مدينة كفر الدوار إلى أن العقار خالٍ من السكان، وصادر بحقه قرار إزالة منذ عدة أشهر، مضيفًا أنه يجري الآن أعمال الإزالة الكاملة للمنزل.

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل عدة أشهر، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة السجن القديم، مما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.