بنك التعمير والإسكان يدعم مستشفى أهل مصر بمساهمات تتخطى 21 مليون جنيه

قام بنك التعمير والإسكان ومؤسسة أهل مصر للتنمية بتوقيع برتوكول تعاون مشترك لاستكمال مساهمات البنك لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والتي سوف تصبح أول وأكبر مستشفى متخصصة فى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لعلاج الحروق وبالمجان.

ويهدف هذا التعاون الي دعم مصابي الحروق بالمشاركة في بناء مركز الجراحة العامة بالمستشفى، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة اهل مصر إلى أكثر من 21 مليون جنيه.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع. قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصرللتنمية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشترك بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة اهل مصر والذي امتد منذ عام 2016.

ويعد هذا البروتوكول هو التعاون الثاني وتبلغ قيمته أكثر من 12 مليون جنية، بعد الانتهاء من بروتوكول التعاون الأول الذي بلغت قيمته مايزيد عن 9 مليون جنية، لتصل اجمالي المساهمات الي أكثر من 21 مليون جنيه.وأكد حسن غانم على اعتزازه بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وهي مؤسسة اهل مصر التي تعمل على توفير الخدمات الطبية لمرضى الحروق، مشيداً بالمجهودات المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لتوفير حياه أفضل لضحايا الحروق.

و أعربت دكتورة “هبة السويدي” رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ” أننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا الا أن نشكر بنك التعمير والإسكان ودعمه لنا ونتطلع الى مزيد من التعاون للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان.

من جانبه قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، أن البنك يولي اهتماما كبيرا للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث أن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن دعم قطاع الرعاية الصحية يأتي على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية خلال الأعوام السابقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.