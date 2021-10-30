تعرف على حساب «الصفوة» من بنك الإسكان والتعمير.. لو عاوز تكون منهم

يحرص بنك التعمير والإسكان على تقديم باقة مميزة لعملائه لإرضاء كل الفئات الاجتماعية والعمرية، وعليه يقدم البنك «حساب الصفوة»، الذي يجمع بين مزايا الحساب الجاري والتوفير.

ويوفر «حساب الصفوة» ملائمة ومرونة الحساب الجاري، دون التضحية بالاستفادة بالعائد، إذ يقدم عائدًا تنافسيًا يصل إلى 6.5% يصرف شهرياً.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، مزايا «حساب الصفوة» والأوراق المطلوبة لفتح الحساب، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

حساب الصفوة

- نوع الحساب: حساب جاري بعائد.

- معدل عائد: من 3.75 إلى 6.5%.

- دورية صرف: شهرياً.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 100000 جنيه.

- يصرف العائد طبقاً للشرائح التالية: من 100000 إلى 350 ألف جنيه: العائد 3.75%، من 350.001 إلى مليون جنيه: العائد 4.75%، من 1.000.001 إلى 5 ملايين جنيه: العائد 5.75%، وأكثر من 5 ملايين جنيه: العائد 6.50%.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب الصفوة

- مستند تحقيق شخصية رسمي

- بطاقة رقم قومي .

- جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند تحديد محل إقامة (فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.

مزايا حساب الصفوة

- مخصص للأفراد.

- الحد الأدنى 100.000 جنيه مصري.

- يحتسب سعر العائد يومياً ويضاف في نهاية كل شهر.

- يتم التعامل عليه بموجب دفاتر شيكات.

- من أجل راحتك، يمكنك التعامل بموجب توكيلات.

- يمكنك تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابك الجاري.

- يمكن سداد الالتزامات الدورية من الحساب.

- يمكن السحب والإيداع عبر شبكة 123 على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع في نحو 6000 ماكينة صراف آلي على مستوى جمهورية مصر العربية، وأكثر من 250 ماكينة لبنك التعمير والإسكان.