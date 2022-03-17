معلومات عن متحف لفيف الأوكراني بعد نقل مقتنياته إلى ملاجئ تحت الأرض

دخلت العملية العسكرية الروسية الأوكرانية يومها الـ22 على التوالي، وراح ضحيتها عدد كبير من المدنيين بخلاف تدمير البينية التحتية للمدن الأوكرانية، ولجأ العديد من المدنيين تارة إلى الاختباء في الملاجيء وأخرى إلى اللجوء لدول مجاورة، هرباً من الحرب الدائرة بين القوتين الروسية والأوكرانية.

وفي الوقت الذي هرب فيه عدد من المدنيين للنجاة بحياتهم، رفض البعض الآخر المغادرة، دون أن يجدوا حلاً لإنقاذ الآثار الأوكرانية وخاصة المتواجدة في متحف لفيف الوطني الأوكراني، ولم يجدوا سوى الملاجيء التي خصصتها الحكومة أسفل الأرض لحماية تراثهم الوطني، للأجيال القادمة.

أبرز المعلومات عن متحف لفيف

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول لفيف الوطني، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية في السطور التالية: