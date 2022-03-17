معلومات عن متحف لفيف الأوكراني بعد نقل مقتنياته إلى ملاجئ تحت الأرض
كتب:
شيماء عادل
06:18 ص | الخميس 17 مارس 2022
متحف لفيف الوطني
دخلت العملية العسكرية الروسية الأوكرانية يومها الـ22 على التوالي، وراح ضحيتها عدد كبير من المدنيين بخلاف تدمير البينية التحتية للمدن الأوكرانية، ولجأ العديد من المدنيين تارة إلى الاختباء في الملاجيء وأخرى إلى اللجوء لدول مجاورة، هرباً من الحرب الدائرة بين القوتين الروسية والأوكرانية.
وفي الوقت الذي هرب فيه عدد من المدنيين للنجاة بحياتهم، رفض البعض الآخر المغادرة، دون أن يجدوا حلاً لإنقاذ الآثار الأوكرانية وخاصة المتواجدة في متحف لفيف الوطني الأوكراني، ولم يجدوا سوى الملاجيء التي خصصتها الحكومة أسفل الأرض لحماية تراثهم الوطني، للأجيال القادمة.
أبرز المعلومات عن متحف لفيف
وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول لفيف الوطني، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية في السطور التالية:
- متحف لفيف الوطني هو واحد من أكبر المتاحف في أوكرانيا.
- أسسه المطران متروبوليتان أندريه شيبتسكي في عام 1905 وكان يعرف في الأصل باسم متحف لو الكنسي.
- يحمل المتحف حاليًا اسم Sheptytsky.
- تبرع المؤسس بحوالي 10000 قطعة للمتحف وجمع الأموال اللازمة لصيانته.
- تم شراء فيلا Neo-Baroque الفاخرة لإيواء المجموعات.
- بعد الحرب العالمية الثانية، تمت إعادة تسميته ليصبح متحف لفيف للفن الأوكراني.
- يحتل المتحف الوطني الآن المبنى المزخرف للمتحف الصناعي البولندي السابق، الذي كان يضم متحف لينين في العصر السوفيتي.
- يضم المتحف مجموعة من النصب التذكارية ومتحف Sokalshchina في Chervonohrad تتبع المتحف الوطني.
- يضم المتحف 4 آلاف أيقونة علي الأقل تشكل جزءًا مهمًا منها أيقونات النحت المقدس .
- يضم المتحف أيضاً مجموعة من النقوش الشعبية والمهنية الأوكرانية التي يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر ذات قيمة كبيرة.
- يحتوي المتحف على لوحات لفنانين عالميين مثل يوهان جورج بينسل.