عاجل.. حاكم لفيف: 35 قتيلا جراء قصف روسي قرب الحدود البولندية

أعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية منذ قليل، ارتقاع عدد القتلى جراء القصف الروسي على القاعدة العسكرية في بلدة يافوريف قرب الحدود البولندية إلى 35 شخصاً، وفقاً لما نشره موقع قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

وزير الدفاع الأوكراني يدين الاستهداف الروسي للقاعدة العسكرية

من ناحيته، أدان وزير الدفاع الأوكراني الاستهداف الروسي للقاعدة العسكرية، مشيراً إلى أنَّها كانت تضم مدربين أجانب ومدنيين، بحسب «سكاي نيوز».

مصادر عسكرية روسية: القاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي

فيما أكّدت مصادر عسكرية روسية، أنَّ القاعدة التي تم استهدافها قرب مدينة لفيف كانت تابعة لحلف شمال الأطلسي وكانت تضم مقاتلين من كتيبتي «آزوف» و«أيدار» النازيتيتن.