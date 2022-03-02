الجيش الأوكراني يسيطر على مدينة ماريوبول.. وصافرات الإنذار تدوي في لفيف

أعلن مجلس مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا أنَّ المدينة تحت السيطرة الأوكرانية وسط قصف روسي لمواقع فيها، فيما دوت صافرات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

لحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع وسط أزمة مرتقبة للاجئين

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع وسط أزمة مرتقبة للاجئين الأوكرانيين، وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإن هناك نحو مليون لاجئ داخل أوكرانيا بينما تخطت أعداد اللاجئين في الدول المجاورة 600 ألف لاجئ.