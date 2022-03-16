دار الإفتاء توضح كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام: تبدأ بالنية «فيديو»

يعد سؤال كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام من الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث، حيث تشهد تلك المحركات عمليات بحث مكثفة حول الطريقة الصحيحة للاغتسال، وذلك بالتزامن مع وجود روايات عديدة حول هذا الأمر، وتستعرض الوطن الإجابة على هذا السؤال من خلال ما صدر عن دار الإفتاء المصرية حول الطريقة الصحيحة للاغتسال.

كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام

وعن كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام، أكدت الإفتاء أن الأصل في الاغتسال هو تعميم الماء، ويجب على المسلم قبل البدء في الاغتسال أن يعقد النية، أي أن ينتوي المسلم الطهارة من الحدث وبعد ذلك يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم».

وتكون البداية من تطهير أداة غرف المياه، وهي اليدين، ولذلك تكون البداية من غسل الكفين 3 مرات، ثم الانتقال إلى ثاني خطوة وهي غسل منطقة الجنابة نفسها «الفرج»، ويكون ذلك باستخدام اليد اليسرى.

طريقة الاغتسال من الجنابة

ثم تأتي ثالث خطوة في طريقة الاغتسال من الجنابة، للإجابة على سؤال كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام، يتم تنظيم اليد اليسرى التي تم استخدامها في تنظيف الفرج، للتخلص من أي عوالق أو اتساخات قد تكون التصقت خلال غسل الفرج.

وتكون طهارة اليد اليسرى في هذه المرحلة من طريقة الاغتسال الصحيحة، بتطهيرها بالماء والصابون، فهو يقوم مقام التّراب.

مرحلة الوضوء في الاغتسال من الجنابة

ويعد جزء الوضوء من الأجزاء المهمة في الإجابة على سؤال كيفية الاغتسال الصحيح في الإسلام، حيث إنّ الوضوء يرفع الحدث وهو الوضوء العادي بنفس طريقة الصلاة، وبعد ذلك يتم تعميم الماء في أصول الشعر، وذلك بإدخال أصابع الشخص بينهم، والقيام بالتخليل حال الشعر الكثيف، حتى يصل الماء إلى منبته، وتكون خطوة غسل الرأس بإدارة الماء 3 مرات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشعر، كما ينبغي إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرة واحدة.

الاغتسال من الدورة الشهرية

وحول البحث عن طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية، لم تختلف عن طريقة الطهارة من الجنابة، فالأصل في الغُسل هو إفاضة المياه الطاهرة على كامل الجسد.

ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- نية الغسل.

- غسل اليدين ومنطقة الفرج.

- الوضوء وضوء الصلاة.

- صب الماء على الرأس.

- صب الماء على الجسم دون الرأس.

- تعميم البدن بالماء بداية من الرأس وحتى القدم.