إقبال كبير على معرض مبادرة «كلنا واحد» في اليوم الأول ببنها

شهد معرض مبادرة «كلنا واحد» بمدينة بنها إقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم الأربعاء، خلال الساعات الأولى من افتتاحه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والتجار بمحافظة القليوبية.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً لتوافد المواطنين على معرض مبادرة «كلنا واحد»، في مدينة بنها، حيث شهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى لافتتاحه، لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 60%، في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان.

لمشاهدة البث :

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كيلو اللحمة بـ120 والزيت بـ18.5 جنيه

وخلال جولة لـ«الوطن» في المعرض، تبين أن أسعار المنتجات أقل من السوق الخارجي، بنسب تراوحت بين 25 و60%، حيث بلغ سعر كيلو السكر 10 جنيهات، واللحوم 120 جنيهاً، والأرز 8 جنيهات، والزيت 18.5 جنيه فيما بلغ سعر طبق البيض 50 جنيهاً، كما يوفر المعرض ياميش رمضان بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، وتوافر كافة السلع الخاصة بشهر رمضان، من بلح بأسعار من 10 إلى 30 جنيهاً للكيلو، حسب الجودة، والفول بسعر 12 جنيهاً للكيلو.

معارض «أهلاً رمضان» بالقليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية، في وقت سابق، عن البدء في تنفيذ معارض «أهلاً رمضان»، إضافة إلى معارض «كلنا واحد»، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائيه والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم الاتفاق مع عدد من التجار والسلاسل التجارية على إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما وضعت المحافظة خطة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين، من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.