تقارير: محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما حذرا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم، إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا، أعربوا عن تفاؤل حذر بأن محادثات السلام تحرز تقدمًا نحو إنهاء ما يقرب من ثلاثة أسابيع من القتال في أنحاء أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع موسكو تسير في اتجاه أكثر واقعية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن هناك أملًا في التوصل إلى حل وسط، ومع ذلك، شدد الجانبان أيضًا على أن المحادثات كانت صعبة، مع بقاء الخلافات حول شكل الحياد أو الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة آر بي سي التليفزيونية الروسية، إنه يبني تقييمه على وجهة نظر المفاوضين الروس، وتابع: «يقولون إن المفاوضات ليست سهلة لأسباب واضحة لكن مع ذلك هناك بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط».

بودولاك: ربما يحدث وقف لإطلاق النار قريبًا

وأعرب ميخايلو بودولاك، مستشار زيلينسكي، كبير مفاوضي أوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا، عن تفاؤله بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث قريبًا.

وأشار إلى انفتاح أوكرانيا على اتفاق سلام في مقابلة مع محطة بي بي اس الأمريكية، وقال إن روسيا كانت تتحدث في البداية بلغة الإنذارات، وأن موقفها تحسن بشكل كبير منذ ذلك الحين، فكانت تخطط في البداية لنقل قواتها عبر أوكرانيا والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي بأسلوب الحرب الخاطفة، لكن هذا لم يحدث، والقوات الروسية عالقة في القتال في مواقعها الحالية، مع عدم وجود أي فرصة على الإطلاق للتقدم أكثر في الأراضي الأوكرانية.

وتابع: «لذلك لدينا ثقة كبيرة بأن يكون لدينا وقف لإطلاق النار في الأيام المقبلة، والمفاوضون يعملون على عقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين، ويوقعون الوثائق، ومن الواضح أن هذا يأتي في وقت ما قريبًا؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب».

مناقشة نموذج النمسا والسويد

ومن جانبه، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن أوكرانيا اقترحت خلال المحادثات نموذجًا مشابهًا لنموذج النمسا أو السويد، بصفتها دولة محايدة منزوعة السلاح ولكنها حكومة لها جيشها وقواتها البحرية، ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن ميدينسكي قوله: «الحفاظ على وضع أوكرانيا المحايد وتطويره، ونزع السلاح من أوكرانيا، وكل ذلك تجري مناقشته مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بحجم الجيش الأوكراني».